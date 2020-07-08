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Известия.ru

Люди для дронов: началась подготовка экипажей ударных беспилотников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Для новейших разведывательно-ударных беспилотников «Альтиус» и «Орион» ВКС начали готовить экипажи. Ожидается, что к концу года первые расчеты смогут самостоятельно выполнять учебные и боевые задачи. Серийные образцы воздушных «охотников» появятся в войсках в следующем году, считают эксперты. Особое внимание планируется уделить применению дронов совместно с пилотируемой авиацией.

Для новейших разведывательно-ударных беспилотников «Альтиус» и «Орион» ВКС начали готовить экипажи. Ожидается, что к концу года первые расчеты смогут самостоятельно выполнять учебные и боевые задачи. Серийные образцы воздушных «охотников» появятся в войсках в следующем году, считают эксперты. Особое внимание планируется уделить применению дронов совместно с пилотируемой авиацией.

Учебка для дрона

Воздушно-космические силы приступили к подготовке экипажей тяжелых разведывательно-ударных беспилотников, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Первые «Орионы» уже поступили в учебные центры. По словам собеседников издания, более крупные «Альтиусы» пока еще находятся на промышленных площадках. Их экипажи изучают теорию и занимаются на тренажерах. Планируется, что тренировки на реальной технике начнутся в следующем году.

Ранее главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что первый серийный комплекс БЛА средней дальности в начале года передали в один из учебных центров. По его словам, оснащение строевых подразделений беспилотниками средней и большой дальности запланировано на начало 2021 года. Особое внимание будет уделяться интеграции их в разведывательно-ударные контуры Вооруженных сил и совместному применению с пилотируемой авиацией.

В апреле генеральный конструктор группы компаний «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что подписал с Минобороны акт технической приемки первого комплекса из трех БЛА «Орион» и наземной станции управления ими. Таким образом, по его словам, начался этап опытной эксплуатации техники. У военного ведомства уже появились дополнительные пожелания, в связи которыми беспилотники будут доработаны.

Тысячи беспилотников

За последние годы Вооруженные силы активизировали подготовку расчетов беспилотной авиации из-за резкого роста количества дронов в войсках. По официальным данным, в 2012 году в армии имелось три подразделения с 91 комплексом на вооружении. К исходу 2019-го было сформировано дополнительно около 40 рот, батальонов и полков БЛА, в распоряжении которых находилось уже более 2 тыс. современных аппаратов.

Большинство дронов весят менее 20 кг и применяются только для разведки. Самым крупным пока остается 450-килограммовый «Форпост», используемый в ВКС и морской авиации для длительного наблюдения и патрулирования.

Экипажи машин проходят подготовку на базе Государственного центра беспилотной авиации (ГЦБА). Но для тяжелых моделей потребуется изменить процедуру обучения. Расчетам предстоит освоить не только разведку, но и применение вооружения.

В пилотируемой авиации первыми с новой техникой знакомятся летчики Государственного летного испытательного центра (ГЛИЦ), рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Изучив самолет на всех режимах работы, они пишут инструкцию по его применению. Затем воинские части направляют в ГЛИЦ своих представителей, которые обучаются там на инструкторов. По окончании переподготовки они возвращаются к местам службы, где уже и готовят других пилотов.

— С новыми ударными БЛА должно быть несколько проще, — сообщил эксперт. — В частности, технические специалисты могут изучать аппараты еще до начала серийного производства, на предприятии-изготовителе. Операторов, скорее всего, станут готовить по такой же схеме, что и пилотов: первыми инструкторами будут сотрудники ГЦБА, затем к ним откомандируют офицеров из войск, которые после переподготовки вернутся в свои части обучать других.

Как ранее сообщали «Известия», для операторов тяжелых дронов в России разрабатывается специальный шлем виртуальной реальности. Он будет отслеживать движения головы специалиста, направление его взгляда и создаст эффект присутствия в аппарате. Это даст экипажу отличный обзор и моментальную скорость реагирования на происходящее вокруг БЛА, что особенно важно в боевых условиях.

В настоящее время близится к завершению программа разработки трех типов тяжелых ударных БЛА, запущенных в 2011 году. Дальше всего продвинулись в этом плане «Орион» и «Альтиус». Также продолжаются испытания первого образца крупнейшего из отечественных беспилотников — 20-тонного С-70 «Охотник» компании «Сухой».

«Орион» над Сирией

В конце прошлого года Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Орион» в 2019 году был опробован в Сирии против реальных целей. Аппарат стал первым из российских БЛА большой дальности, который получил боевое крещение.

Беспилотник способен находиться в воздухе до 24 часов. Его максимальная взлетная масса превышает одну тонну, что позволяет нести 200 кг полезной нагрузки и вооружения. Для оснащения ударного дрона в России разрабатывают семейство модульных корректируемых бомб весом в 25 и 50 кг.

Более крупный двухмоторный «Альтиус» может поднимать до одной тонны бомб и ракет и находиться в воздухе свыше суток. Дальнобойные планирующие боеприпасы позволяют применять эти БЛА против объектов, защищенных системами ПВО. Из-за проблем с двигателями программа его создания затянулась. Для разворачивания серийного производства БЛА проект в 2018 году передали из ОКБ имени Симонова Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Это предприятие уже имеет опыт выпуска беспилотников «Форпост» и их модернизации.

В конце 2019 года Минбороны заключило с УЗГА договор о создании усовершенствованной версии БЛА, которой присвоили обозначение «Альтиус-РУ». Беспилотник будет оснащен аппаратурой спутниковой связи, программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, а также получит возможность взаимодействовать с пилотируемыми самолетами.

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