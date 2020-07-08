Войти
Известия.ru

Индия может закупить у России оружие и запчасти на $800 млн

115
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Olaf Krüger/imageBROKER.com

Индийские власти намерены подписать с Россией контракт на поставку вооружений и запчастей стоимостью $800 млн, сообщает 6 июля Defense News со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Другой собеседник издания рассказал, что страна уже запросила у российских коллег оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90.

Кроме того отмечается, что Индия готова экстренно закупить ракеты и специализированные боеприпасы для российских истребителей, танков, военных кораблей и подводных лодок.

2 июля стало известно, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также согласовала работы по модернизации имеющихся в стране 59 таких самолетов на сумму более $984 млн.

А ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность приобрести российские танки на базе платформы «Армата».


В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые поставки состоятся до конца 2021 года. Завершение миссии намечено на первую половину 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Армата
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Проекты
877 Палтус
Похожие новости
07.04.2020
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения
03.06.2016
На танках, кораблях и самолетах: как российское оружие завоевывает мир
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
03.02.2012
"Рособоронэкспорт" завершил 2011 год очередным рекордом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу