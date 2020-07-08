Индия может закупить у России оружие и запчасти на $800 млн

Индийские власти намерены подписать с Россией контракт на поставку вооружений и запчастей стоимостью $800 млн, сообщает 6 июля Defense News со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Другой собеседник издания рассказал, что страна уже запросила у российских коллег оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90.

Кроме того отмечается, что Индия готова экстренно закупить ракеты и специализированные боеприпасы для российских истребителей, танков, военных кораблей и подводных лодок.

2 июля стало известно, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также согласовала работы по модернизации имеющихся в стране 59 таких самолетов на сумму более $984 млн.

А ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность приобрести российские танки на базе платформы «Армата».

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые поставки состоятся до конца 2021 года. Завершение миссии намечено на первую половину 2025 года.