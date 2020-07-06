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Коммерсантъ

Рассказы о ФСБ оценили в семь лет строгого режима

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Военный эксперт Владимир Неелов
Военный эксперт Владимир Неелов.
Источник изображения: facebook.com/wladimir.neelov

В Санкт-Петербурге военного эксперта признали виновным в госизмене

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор военному эксперту Владимиру Неелову. Его признали виновным в том, что он за деньги передавал в Германию данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. До возбуждения уголовного дела Владимир Неелов работал аналитиком в «Центре стратегической конъюнктуры» и интересовался деятельностью частных военных компаний.

Представителя «Центра стратегической конъюнктуры» Владимира Неелова приговорили к семи годам строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Суд установил, что Владимир Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России. Такие действия следствием квалифицировались по ст. 275 УК РФ (государственная измена, до 20 лет лишения свободы).

Владимира Неелова задержали в конце октября 2018 года в Санкт-Петербурге и сразу отправили в Москву. Там Лефортовский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом стало известно лишь спустя неделю после заседания. Источник агентства «Интерфакс» утверждал, что при первом допросе своей вины Владимир Неелов не признавал и не понимал, почему его обвиняют в государственной измене. Правозащитное объединение «Команда 29» сообщало, что к ним обращалась жена господина Неелова Ольга с просьбой представлять интересы своего супруга, однако тот отказался от услуг руководителя объединения Ивана Павлова и сказал, что его устраивает назначенный ему государственный адвокат. Для рассмотрения по существу дело передали в Санкт-Петербург.

В «Команде 29» от дополнительных комментариев по делу отказались.

Сферой интересов Владимира Неелова были частные военные компании (ЧВК), приватизация военной сферы, военные стратегии и доктрины, контроль над вооружением и его мировой рынок. Некоторые публикации специалиста были посвящены ЧВК «Вагнер», которую связывают с именем российского бизнесмена Евгения Пригожина. Помимо ЧВК господин Неелов интересовался украинской тематикой, конфликтами в Афганистане и бывшей Югославии. Он часто давал комментарии по этим вопросам СМИ.

До задержания Владимир Неелов жил в Санкт-Петербурге. Степень бакалавра он получил в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, был выпускником кафедры всеобщей истории. Владимир Неелов является соавтором книги «Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе иракской войны (2003–2011)», опубликованной в 2015 году. Второй автор книги — эксперт того же «Центра стратегической конъюнктуры» Олег Валецкий, участник боевых действий в Югославии и сотрудник «частных и государственных военных компаний в бывшей Югославии, Ираке, Афганистане и Африке». После РГПУ имени Герцена Владимир Неелов окончил аспирантуру факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

В 2014 году Владимир Неелов стал одним из победителей Международной школы по глобальной безопасности ПИР-Центра. Эта организация специализируется на вопросах «глобальной безопасности, ядерного нераспространения, международной информационной безопасности и глобального управления интернетом». Партнерская организация ПИР-Центра (Centre russe d'etudes politiques) действует в Женеве.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев рассказал “Ъ”, что несколько раз посещал Владимира Неелова в СИЗО «Лефортово». Первый визит состоялся примерно на вторую неделю после задержания. Тогда господин Неелов отказался от адвоката, нанятого его супругой, и Евгений Еникеев попытался рассказать ему, что государственный адвокат может не всегда стремиться отстоять интересы своего подзащитного. После этого беседа правозащитника с подследственным была прервана. При последующих визитах Владимир Неелов не жаловался члену ОНК на условия, проблемы были только с передачей ему научной литературы и долгой доставкой писем. В СИЗО «Лефортово» господин Неелов пытался написать кандидатскую работу. Ни на какие виды давления военный эксперт правозащитнику не жаловался.


Марина Царева, Санкт-Петербург

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