Командующий ВМС КСИР Ирана заявил о создании подземных ракетных «городов»

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Иран создал протяженную линию обороны из подземных ракетных комплексов на побережье Персидского и Оманского заливов. Об этом заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

По словам командующего, вероятные противники имеют сведения о расположенных под землей ракетных комплексах, но точной информации об этом у них нет. Он пояснил, что на протяжении почти 2,2 тысячи километров по побережью Персидского и Оманского заливов расположены 428 морских подразделения из состава иранской армии и КСИР.

Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана. Однако они не обладают точной информацией. (...) вдоль всей морской границы протяженностью 2,2 тыс. км на сегодняшний день находятся 428 морских подразделений, насчитывающих более 23 тыс. военнослужащих

приводит его слова иранское агентство Tasnim.

При этом Тангсири не стал уточнять, какое именно ракетное и не только вооружение имеется в распоряжении подразделений, расположенных вдоль побережья лишь заявил, что это ракеты "земля-море".

Ранее сообщалось, что к концу этого года Иран планирует создать военную базу в Индийском океане, куда выходит часть морской границы страны.