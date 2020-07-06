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РИА Новости

Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3

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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России не следует отказываться от таких перспективных разработок как подводный аппарат "Посейдон" и ракета "Буревестник", поскольку именно эти разработки являются действенными аргументами против ядерного шантажа США, заявил РИА Новости в пятницу доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Так он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

"Посейдон" - это не "бессмысленное" оружие, а важнейший компонент стратегических вооружений, который пока не входит в СНВ-3, и нам стоит воздерживаться от её включения в подобные договоры", - сказал Сивков.

Эксперт предположил, что опасения Вашингтона связаны с тем, что "Посейдон" способен доставить мощный термоядерный боеприпас к территории США, который способен вызвать "опаснейшие тектонические процессы", вплоть до уничтожения североамериканского континента, в том числе, за счёт разрушения Йелоустоунского вулкана, которое повлекло бы необратимую катастрофу.

По мнению Сивкова, призывы США включить новые вооружения РФ, включая такие нестратегические гиперзвуковые ракеты, как "Циркон", в обновленный СНВ, а также расширить этот формат за счёт Китая, связаны с потерей доминирования штатов по ряду экономических и технологических позиций.

"Они свидетельствуют лишь о том, что у США не остаётся рычагов для сохранения мирового лидерства за исключением ядерного шантажа – экономически они уже по некоторым направлениям отстают от Китая, а по ряду военных технологий, например, по гиперзвуку, - от России. Поэтому они так стремятся склонить нас к отказу от своих передовых разработок, мы не должна попадаться на эту уловку", - подчеркнул собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Вопрос о том, подпадают ли новые российские оружейные системы под СНВ-3, стал одним из камней преткновения при продлении этого договора после 2021 года.

Договор СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

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