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РИА Новости

Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"

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Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир Брикман

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла первое место на всеармейских соревнованиях среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" и представит Россию на международном конкурсе, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, она представит Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник". Отрадно, что в этом году у всех команд результаты лучше, чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба главного судью соревнований, полковника Михаила Филатова.

Отмечается, что занявшая первое место пензенская команда впервые за пять лет выиграла все этапы и по общему времени установила новый рекорд соревнований. Второе место заняла команда Центрального военного округа, замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

По данным пресс-службы, всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева проходил пять дней. За это время лучшим командам военных округов, ВДВ, Росгвардии и Пензенского АИИ предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу и зенитную установку на 4 километра, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел. Также были проведены этапы по починке реактивных систем залпового огня, автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов. По итогам ремонта военнослужащие выполняли стрельбы из каждого оружия.

Команда Пензенского артиллерийского инженерного института

Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЦВО / Владимир Брикман

Подчеркивается, что у всех команд были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне "Константиновка", где проходил конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводилась периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяли на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования был ограничен.

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