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РИА Новости

Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%

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Истребители МиГ-29 и Су-30СМ
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Доля современных вооружений в Воздушно-космических силах сегодня составляет уже более 70%, сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Перед Вооруженными силами РФ поставлена задача к концу 2020 года довести долю современного оружия до 70%.

"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70%", - сказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в соответствии с Государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные самолеты МиГ-31БМ, боевые вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие. В результате на новую технику перевооружены более 20 авиаполков.

Поставлено более 550 единиц современных образцов вооружения войск противовоздушной обороны, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники космических войск.

"Что касается системы боевой подготовки, то она постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения и их способов применения в зарубежных странах, а также опыта применения Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике. Это позволяет на практике отрабатывать новые способы и приемы ведения борьбы с воздушным противником", - сказал Суровикин.

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2 комментария
№1
06.07.2020 10:43
Цитата
Перед Вооруженными силами РФ поставлена задача к концу 2020 года довести долю современного оружия до 70%.
Данного показателя можно достигнуть двояким способом:

1. Принятием на вооружение новых единиц современных типов (сложно и дорого).
2. Списанием сохранившихся советских образцов (легко и просто).

В любом случае, цель будет достигнута! )
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№2
06.07.2020 19:03
Если бы среди истребителей 70% были бы Су-57, а остальные 30% - Су-35, среди танков 70% были Т-14, а остальные 30% - Т-90М (причём не новой постройки, а модернизированные Т-90 и Т-72), среди бомбардировщиков 70% - ПАК ДА, 30% - Ту-160, среди гусеничных БМП 70% Т-15, 30% - БМП-3М, среди колёсных БТР/БМП 70% - "Бумеранг" и 30% - БТР-82А/АМ, среди БМД 70% "Курганец-25" и 30% БМД-4М, ДПЛ 70% "Лады" и 30% "Варшавянки", фрегаты 70% 22350/22350М и 30% 11356,то я бы согласился такой трактовкой. А иначе - это позорная манипуляция терминами. Технику, созданную десятки лет назад, ещё при СССР нельзя считать новой техникой ни с какой модернизацией и даже если она нового выпуска, а не после обновления.
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