Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Реконструкция ведется на 25 аэродромах, два планируется ввести в эксплуатацию в этом году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"На сегодняшний день работы по реконструкции выполняются на 25 аэродромах, два из которых – Степь и Воронеж – мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году. До 2023 года планируется завершить реконструкцию и развитие инфраструктуры еще на пяти аэродромах (Плесецк, Саваслейка, Нагурская, Кызыл и Буревестник)", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Генерал уточнил, что за последние шесть лет построены новые взлетно-посадочные полосы на десяти аэродромах, в том числе двух в Арктическом регионе.

"В настоящее время основные усилия совершенствования аэродромной сети направлены на завершение развития инфраструктуры аэродромов, реконструкция которых началась в прошлые годы, такие как Степь (Забайкальский край) и Воронеж, а также на проектирование инфраструктуры аэродромов, реконструкцию которых планируется начать в ближайшие годы", - отметил Суровикин.