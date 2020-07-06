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РИА Новости

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

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Сотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31. Об этом "Комсомольской правде" рассказал прокурор Генеральной прокуратуры в ПФО Виктор Латин.

В конце мая в Нижегородской области задержали экс-чиновника, осужденного на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и находившегося девять лет в федеральном розыске.

"В 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов", — пояснил Латин.

По его словам, тогда на продажу выставили листы железа и металлические пруты. При этом Силяков добавил в этот перечень четыре детали с названием "монтажный узел", которые оказались истребителями МиГ-31. Стоимость каждого чиновник оценил в 153 рубля.

Подчеркивается, что злоумышленник продал истребители компании одного из своих друзей, после чего перепродал их заводу "Сокол" по рыночной цене.

По данным ведомства, Силяков в бытность работником управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу "совершил хищение путем обмана четырех планеров истребителей-перехватчиков МиГ-31 и свыше 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве". Отмечается, что общий ущерб государству от его действий превысил 1,3 миллиарда рублей.

ФСИН сообщает, что девять лет назад Силякова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
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