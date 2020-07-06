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РИА Новости

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

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Комплекс ПВО
Комплекс ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С-500 "Прометей" будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил в интервью "Красной звезде" главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

Ранее о том, что С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, говорил генеральный конструктор концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

По словам Суровикина, технические характеристики С-500 позволяют отнести этот комплекс к первому поколению систем противокосмической обороны.

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком.

Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
ГЗЛА
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