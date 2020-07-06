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РИА Новости

В Финляндии оценили позицию России по Договору по открытому небу

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Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл - РИА Новости. Финляндия положительно оценивает то, что Россия остается участником Договора по открытому небу, и после заявления США о выходе из договора надеется сохранить его жизнеспособность, заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

США в мае анонсировали свой выход из Договора по открытому небу. Финский МИД выразил сожаление из-за этого и заявил, что надеется на пересмотр Вашингтоном своего решения. Позднее в коммюнике, распространенном французским МИД, десяток европейских стран также выразили сожаление из-за заявления Штатов.

"Для нас Договор об открытом небе служил хорошим инструментом, и кстати, мы считаем хорошим решением то, что Россия пока остается в договоре, что можно сохранять его жизнеспособность. Но теперь надо смотреть, получается ли спасти договор в том виде, как он есть", - отметил посол в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано в печатной версии газеты в пятницу.

Посол отметил, что "мы хотели бы, чтобы США остались в договоре, мы жаловались на то, что они пытались уйти, и еще надеемся, что они передумают, останутся".

Хаутала, говорящий по-русски и по-украински, с 1 сентября станет послом Финляндии в США.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Персоны
Трамп Дональд
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