Команда из Саратова представит Россию на конкурсе артиллеристов

САМАРА, 5 июл – РИА Новости. Команда из Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.

По данным пресс-службы, в Саратовской области на полигоне "Широкий Карамыш" завершились всеармейские соревнования по полевой выучке среди расчетов 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А "Мастера артиллерийского огня - 2020".

"Лучшие показатели продемонстрировала и заняла первое место команда Саратовского 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск… Победители всеармейского конкурса примут участие в международном этапе "Армейских международных игр – 2020", который пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне "Гвардейский" в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, третье - команда Восточного военного округа. Главный кубок всеармейского конкурса победителю вручил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Отмечается, что соревнования проходили в три этапа. Артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А "Сани", в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.