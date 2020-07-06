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РИА Новости

Команда из Саратова представит Россию на конкурсе артиллеристов

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2С5 "Гиацинт"
Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

САМАРА, 5 июл – РИА Новости. Команда из Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.

По данным пресс-службы, в Саратовской области на полигоне "Широкий Карамыш" завершились всеармейские соревнования по полевой выучке среди расчетов 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А "Мастера артиллерийского огня - 2020".

"Лучшие показатели продемонстрировала и заняла первое место команда Саратовского 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск… Победители всеармейского конкурса примут участие в международном этапе "Армейских международных игр – 2020", который пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне "Гвардейский" в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, третье - команда Восточного военного округа. Главный кубок всеармейского конкурса победителю вручил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Отмечается, что соревнования проходили в три этапа. Артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А "Сани", в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
2С12 Сани
АК-74 "Калашников"
РПГ-7
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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