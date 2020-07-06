Презентация приобретенных Сербией китайских БЛА СН-92А

4 июля 2020 года на авиабазе ВВС Сербии в Батайнице президент Сербии Александр Вучич и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович приняли участие в презентации шести новых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов CH-92A, приобретенных в Китае для вооруженных сил Сербии.

Приобретенные Сербией китайские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты CH-92A с управляемыми ракетами FT-8C. Батайница, 04.07.2020 (с) министерство обороны Сербии

Китайские БЛА CH-92A (относящие к известной серии аппаратов Cai Hong - "Радуга") разработаны и выпускаются находящейся в Пекине китайской Академией аэрокосмической аэродинамики (Academy of Aerospace Aerodynamics - CAAA, также известна как "Одиннадцатая академия", а ранее именовалась НИИ-701), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science и Technology Corporation (CASC). Вместе с БЛА Сербия приобрела 18 предназначенных для использования с этих аппаратов управляемых ракет с лазерным полуактивным наведением FT-8C производства входящего в состав CASC Китайского исследовательского института ракетной техники (China Academy of Launch Vehicle Technology - CALT), причем на презентации в Батайнице Александр Вучич заявил о намерении закупить "больше ракет".

Впервые модель БЛА СН-92 была продемонстрирована на выставке в Чжухае в 2012 году, и тогда было заявлено, что БЛА находится на этапе испытаний. Маркетинг этого БЛА осуществляло китайское внешнеторговое объединение Aerospace Long-March International Trade Company (ALIT). Сербия стала первым известным заказчиком этого БЛА, подписав в 2018 году соглашение о его закупке с китайской стороной, которое также предусматривает китайское содействие в разработке создаваемого в Сербии БЛА "Пегас". На выставке в Белграде в 2019 году демонстрировался вариант "Пегаса" с китайской управляемой ракетой FT-8D.

Согласно ранним рекламным проспектам ALIT, длина аппарата СН-92 составляет 4,1 м, высота - 1,6 м, размах крыла - 9 м, максимальная взлетная масса - 300 кг, масса полезной нагрузки - 60 кг. В качестве силовой установки применяется двухцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 37,25 кВт, оснащенный двухлопастным толкающим винтом. БЛА СН-92 не оснащен системой спутниковой связи и его радиус действия ограничен радиогоризонтом с наземной станции управления, который ALIT, весьма оптимистично оценивала в 250 км, продолжительность полета 10 часов. Крейсерская высота полета составляет 1980-2500 м, максимальная высота - 5980 м. Типовая крейсерская скорость - 120-160 км/ч, максимальная скорость - 190 км/ч.

Приобретенные Сербией китайские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты CH-92A с управляемыми ракетами FT-8C, машинами для транспортировки и наземными станциями управления. Батайница, 04.07.2020 (с) министерство обороны Сербии