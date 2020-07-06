Индия в ускоренном порядке закупит у России 33 истребителя

Cовет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) кабинета министров правительства Индии, под председательством министра обороны страны Раджаната Сингха, одобрил приобретение в России 12 самолетов Су-30МКИ и 21 самолета МиГ-29.

Об этом сообщили индийские СМИ. В этой новости есть интересный момент. Инициатором закупки стали ВВС этой страны. Многих экспертов удивило то, что предпочтение по количеству отдано МиГ-29. Специалисты знают, что по дискредитации миговских машин в Индии давно ведется целенаправленная и хорошо проплаченная пропагандистская кампания. В немалой степени именно она повлияла на то, что МиГ-35 уступил в проводившемся тендере на легкий истребитель французскому Rafale. Тот конкурс завершился в 2011 году. Было объявлено, что Индия закупит 126 французских истребителей. Но за минувшее почти десятилетие ВВС этой страны так и не смогли получить ни одного истребителя. Интересно, что за них, первые 36 штук, уже проплачено 8 миллиардов евро. Ни денег, ни истребителей. А тут резкое обострение отношений с КНР, дошедшее до прямых военных столкновений.

Пропаганда - пропагандой, коррупция - коррупцией, но, когда может полыхнуть пожар крупного приграничного конфликта, тушить его будут не газетами и даже не денежными купюрами, а тем, чем и положено. В данном случае - высококачественной боевой авиацией, в том числе. Как оказалось, лучше российских истребителей ничего и нет. Су-30МКИ считается почти индийским даже по названию - "модернизированный коммерческий индийский", в особой рекламе не нуждается. На сегодняшний день он является фактически основным истребителем ВВС Индии. А вот с МиГ-29 ситуация немного другая.

Как считают сами индийские военные летчики, МиГ-29 мало в чем уступает Су-30МКИ. И полностью превосходит в маневренности при ближнем бое. Этот истребитель как был, так и остался настоящим воздушным бойцом - неприхотливым, живучим и грозным по вооружению.

Еще до конфликта на индийско-китайской границе, ее взирая на вирусные пандемии, минобороны Индии, объявило тендер на закупку 110 истребителей. Похоже, история с Rafale бесславно завершилась, Нью-Дели предстоит выбрать новый легкий истребитель. И тут шансы у фирмы "МиГ" очень велики. Мы предлагаем МиГ-35 - новейший истребитель, вплотную приближающийся по своим характеристикам к истребителям пятого поколения. И Россия готова к организации лицензионного производства МиГ-35 в Индии.

Вот как комментирует ситуацию с тендером замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко - ведущий специалист по военно-техническому сотрудничеству нашей страны с Индией:

- Сегодня ясно, что Нью-Дели серьезно просчиталось, выбрав победителем предыдущего конкурса Rafale. Фактически тот выбор не усилил, а ослабил боевую мощь ВВС этой страны. Поэтому новый тендер вполне оправдан. Если учесть экономическую ситуацию, связанную с известной пандемией, то МиГ-35 имеет все шансы на победу. Более того, я уверен, если опять не вмешается коррупционная составляющая тендера, то МиГ-35 станет тем истребителем, который полностью закроет воздушное пространство Индии от всех посягательств, наряду с Су-30МКИ. Планируемая закупка двух десятков МиГ-29 в данном случае работает на нас. Имеет смысл напомнить, что на авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшей версии МиГ-35. Остались очень довольны…

Как утверждают специалисты, в случае боевого столкновения в воздухе МиГ-35 ни в чем не уступит F-35. Все будет зависеть от профессиональной подготовки пилотов. А в ближнем бою, в силу пилотажных характеристик и самой современной авионики, наш самолет полностью превзойдет американский.

В ХХ веке МиГ-29 был признан лучшим фронтовым истребителем в мире. В конструкции МиГ-35 удалось сохранить и значительно приумножить все лучшие характеристики его предшественника.

Стоит назвать имена тех, кто сохранил саму марку МиГ и дал в общем-то старому МиГ-29 совершенно новое рождение. Все они занимали высокие должности на фирме "Сухой". Многие уверены, что их направляли к конкурентам, чтобы уничтожить. Но все вышло иначе. Настоящие профессионалы-авиастроители во всем разобрались и сделали все, чтобы сберечь уникальную конструкторскую школу и производственную базу.

Это Николай Никитин, при котором началось перепроектирование еще советского корабельного МиГ-29К, на базе которого позже появился индийский вариант этого самолета, а дальше и поколение МиГ-35 4++.

Это Алексей Федоров, который запустил в производство полностью обновленный МиГ-29К. Тот самый, что стоит на вооружении индийского авианосца "Викрамадитья".

Это руководитель Инженерного центра им. А.И. Микояна Владимир Барковский. Именно благодаря высочайшему профессионализму специалистов Инженерного центра, которым он руководил, - бывшего ОКБ им. А.И. Микояна - удалось довести уровень МиГ-29 почти до пятого поколения, создать первую версию МиГ-35. А еще - адаптировать сухопутную ракету "Искандера" к воздушному базированию и создать знаменитый гиперзвуковой "Кинжал".

Так что, делая ставку на МиГ, командование ВВС Индии не просчиталось. Оно смотрит в будущее.

Сергей Птичкин