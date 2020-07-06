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Военно-морской парад честь Дня ВМС Украины в Одессе

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военно-морской парад честь Дня ВМС Украины в Одессе

Фото (с) официальный сайт президента Украины

5 июля 2020 года в Одессе прошли торжества в честь Дня военно-морских сил Украины.

Как сообщает официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского в День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

Военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом. По акватории Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Кроме того, по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту. В память о павших военных моряках на воду был возложен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением. "Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", - заявил он.

"Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", - заявил он, отметив, что соответствующие задания поставлены новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе, и выразив уверенность, что они будут выполнены.

Кроме того, Зеленский назвал "сверхважными" испытания ракетного комплекса "Нептун": "Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей", - отметил он.

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Украина
Продукция
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