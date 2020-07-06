Войти
Военное обозрение

National Interest «развенчивает миф о самоочищающемся АК-47»

395
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Один из наиболее популярных автоматов в мире – безусловно, автомат Калашникова. И популярность его не ограничивается ТВД или стрелковыми клубами. Отражается она и на страницах средств массовой информации, причём самых разных стран мира. Не остался в стороне от своей попытки «анализа» автомата Калашникова и американский The National Interest. Автор останавливается на версии АК-47.

Он пишет, что популярность АК-47 в мире огромна: автомат появляется в фильмах, в компьютерных играх, используется и использовался во многочисленных конфликтах по всему свету.

NI:

АК-47 – это настоящий культурный феномен.

При этом автор в американском СМИ отмечает, что в последнее время набирает обороты «версия», по которой автором этого стрелкового оружия является конструктор немецкого StG44 Уго Шмайсер.

Из статьи:

Внешне АК и StG44 очень похожи, но внутри есть заметные различия, в том числе в работе. Также верно, что у каждого оружия есть различные механизмы стрельбы, а также конфигурации сборки/разборки. Проще говоря, АК ни в коем случае не является прямой копией немецкого оружия. Это миф, свидетельствующий о том, что АК-47 - просто советская версия StG44. Тем не менее, такой же миф, как и предполагать, что самоучка Калашников спроектировал АК-47 самостоятельно. Разработчики оружия редко начинают с нуля, и это было правдой с момента появления пороха. Каждое новое оружие построено по прошлым проектам, и это, безусловно, верно для АК-47, который действительно не был первой советской штурмовой винтовкой.

Далее автор (Peter Suciu) «развенчивает миф о самоочищающемся АК-47». Начинает он с того, что напоминает об американской M16, которую называли «самоочищающейся» штурмовой винтовкой, когда ей стали вооружать американские войска, сражающиеся во Вьетнаме.

Из статьи Питера Сучу:

Миф о «самоочищении» сохраняется и для АК-47, и, хотя оружие может работать в тяжелых условиях, если его не поддерживать, оно быстро станет столь же эффективным, как деревянная дубинка.

Автор отмечает, что самоочищающееся оружие - миф априори, так как без ухода любой "ствол" скоро даст владельцу знать о том, что пора провести "генеральную уборку".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
США
Продукция
M16
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
Похожие новости
11.11.2019
"Внебрачные дети" Калашникова. О клонах и подделках автомата АК, разлетевшихся по миру
17.05.2018
Названы пять самых революционных образцов стрелкового оружия
03.06.2016
Оружие массового поражения
09.04.2007
Винтовка превращается в оптико-электронный комплекс Cовершенствуется не стрелковая система, а прицел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники