National Interest «развенчивает миф о самоочищающемся АК-47»

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Один из наиболее популярных автоматов в мире – безусловно, автомат Калашникова. И популярность его не ограничивается ТВД или стрелковыми клубами. Отражается она и на страницах средств массовой информации, причём самых разных стран мира. Не остался в стороне от своей попытки «анализа» автомата Калашникова и американский The National Interest. Автор останавливается на версии АК-47.

Он пишет, что популярность АК-47 в мире огромна: автомат появляется в фильмах, в компьютерных играх, используется и использовался во многочисленных конфликтах по всему свету.

NI:

АК-47 – это настоящий культурный феномен.

При этом автор в американском СМИ отмечает, что в последнее время набирает обороты «версия», по которой автором этого стрелкового оружия является конструктор немецкого StG44 Уго Шмайсер.

Из статьи:

Внешне АК и StG44 очень похожи, но внутри есть заметные различия, в том числе в работе. Также верно, что у каждого оружия есть различные механизмы стрельбы, а также конфигурации сборки/разборки. Проще говоря, АК ни в коем случае не является прямой копией немецкого оружия. Это миф, свидетельствующий о том, что АК-47 - просто советская версия StG44. Тем не менее, такой же миф, как и предполагать, что самоучка Калашников спроектировал АК-47 самостоятельно. Разработчики оружия редко начинают с нуля, и это было правдой с момента появления пороха. Каждое новое оружие построено по прошлым проектам, и это, безусловно, верно для АК-47, который действительно не был первой советской штурмовой винтовкой.

Далее автор (Peter Suciu) «развенчивает миф о самоочищающемся АК-47». Начинает он с того, что напоминает об американской M16, которую называли «самоочищающейся» штурмовой винтовкой, когда ей стали вооружать американские войска, сражающиеся во Вьетнаме.

Из статьи Питера Сучу:

Миф о «самоочищении» сохраняется и для АК-47, и, хотя оружие может работать в тяжелых условиях, если его не поддерживать, оно быстро станет столь же эффективным, как деревянная дубинка.

Автор отмечает, что самоочищающееся оружие - миф априори, так как без ухода любой "ствол" скоро даст владельцу знать о том, что пора провести "генеральную уборку".