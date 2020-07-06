Войти
Интерфакс-АВН

Стратегический бомбардировщик и авианосцы США провели учения в Южно-Китайском море

395
0
0
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H и палубная авиация двух авианосцев Nimitz и Ronald Reagan провели совместные учения над Южно-Китайским морем, сообщило в воскресенье Командование ВВС США на Тихом океане.

По имеющимся данным, в частности, бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, после транстихоокеанского перелета с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, выполнил полеты с группой из 10 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet над акваторией Южно-Китайского моря, где также проходят военно-морские учения ВМС Китая.

Стратегический бомбардировщик B-52H направлен "для демонстрации приверженности Индо-Тихоокеанского командования обеспечению безопасности и стабильности региона", - отмечается в сообщении американских военных.

После выполнения задания бомбардировщик совершил посадку на авиабазе на американском острове Гуам в западной части Тихого океана.

ВМС США еще в субботу, 4 июля, сообщили о начале патрулирования сразу двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море.

По данным Тихоокеанского флота США, в ходе проведения противовоздушной и авиационной ударной операций авианосные группы с кораблями боевого охранения отработают способность сил противодействовать возможным атакам противника.

США отметили, что учения американских авианосных групп в районе Южно-Китайского моря направлены на то, чтобы донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе.

"Задача состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий авианосной группой во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan контр-адмирал Джордж Уикофф.

Пекин объявил о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море. Минобороны обороны США завило об обеспокоенности в связи с этим.

В распространенном Пентагоном заявлении говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивалось в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-52
F-18
Super Hornet
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
11.04.2014
Дипломатия канонерок: военно-морские силы США
24.03.2014
С грустью по авианосцам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники