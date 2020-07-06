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WarSpot

Стелс-бомбардировщик B-21 ускоряется

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Процесс создания бомбардировщика -21 Raider ускоряется. Вчера, 4 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Палата представителей США внесла в военный бюджет на 2021 год поправки, позволяющие ускорить производство новых самолётов.

Согласно поправкам, порядка $20 млн будет переведено на «заблаговременные закупки», что «позволит программе начать некоторые закупки досрочно». Таким образом, ранее озвученные «оптимистичные» сроки первого полёта B-21 (до конца 2021 года) становятся всё более реалистичными.

Рендер перспективного бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: defensenews.com

Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение американских ВВС в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Новая боевая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком -2 Spirit.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
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