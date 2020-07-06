Роскосмос озвучил планы по возобновлению лунной программы

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Роскосмос запланировал запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли на осень следующего года. Испытания аппарата должны закончиться летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Как сообщается, запуск намечен на 1 октября 2021 года, запасной датой будет 30 октября. Запуском автоматической станции "Луна-25" на спутник Земли, Роскосмос намерен возобновить лунную программу, которая была прекращена еще в советское время (последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", стартовавшая в 1976 году). В истории современной России лунные запуски не производились.

Российский космический аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в 2021 году. В настоящее время опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий

- говорится в сообщении.

В дальнейшем в рамках лунной программы, после отправки аппарата "Луна-25", планируется в 2024 году отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025-м — посадочную станцию "Луна-27".