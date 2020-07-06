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Военное обозрение

Боевая авиация ЛНА Хафтара нанесла удар по турецким ЗРК

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Источник изображения: topwar.ru

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла удар по важной авиабазе Эль-Ватыя в 100 км от Триполи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливийский военный источник, удар был нанесен боевой авиацией ЛНА.

Как сообщает источник агентства, боевая авиация ЛНА Хафтара сегодня ночью ударила по территории авиабазы Эль-Ватыя, имеющей важное стратегическое значение. При этом подчеркивается, что в ходе удара были уничтожены системы противовоздушной обороны, размещенные на базе турецкими военными. Точное количество уничтоженной техники не называется, также не сообщается о количестве и составе авиации ЛНА, участвующей в ударе по базе.

ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя. Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL

- заявил источник агентства, добавив, что не исключается наличие раненых и погибших среди турецких военных, но официальной информации об этом нет.

Также собеседник уточнил, что налеты были осуществлены только после того, как территорию Ливии покинули министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, прибывшие в страну по приглашению Правительства национального согласия (ПНС).

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Страны
Ливия
Турция
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Ради красного словца
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