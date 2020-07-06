Поделить на три: США определились со структурой Космических сил

В составе американских Космических сил будут три командования
В США представили структуру будущих Космических войск США, над созданием которых сейчас активно работает Вашингтон. В их составе выделят командование космических операций, командование боевой подготовки и боевой готовности и командование космических систем. Как Дональд Трамп идет к созданию шестого вида вооруженных сил Америки, - в материале «Газеты.Ru».
На этой неделе замкомандующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон представил решения по организационно-штатной структуре 6-го вида вооруженных сил Соединенных Штатоы, которые были приняты примерно через полгода после того, как 20 декабря 2019 года было официально объявлено о создании этого рода войск. Об этом пишет Defense News.
Многие сотрудники из структуры ВВС США, занимающейся закупками вооружения и военной техники, теперь будут переведены в совершенно новое «командование космических систем». Оно будет создано при еще формирующихся в настоящее время Космических силах США. Но все еще остается неопределенным вопрос, попадет ли оружие, закупаемое для космоса, из армии, ВМС и Пентагона, в сферу компетенции этого командования.
«Мы применили к созданию организационно-штатной структуры нового вида вооруженных сил США подход «с чистого листа», - сказал генерал Томпсон, добавив, что цель заключалась в создании облика Космических сил США, «сфокусированного на эффективности и ловкости миссии».
Командование космическими операциями будет базироваться на базе ВВС США Петерсон в Колорадо и собирается контролировать функционирование военных спутников, включая GPS, системы предупреждения о ракетном нападении и спутниковой связи, которые используются сегодня. По словам Томпсона, его основой стало ныне расформированное космическое командование ВВС. Руководить новой организацией будет трехзвездный генерал.
В настоящее время Центр космических и ракетных систем является основной организацией службы закупок космических систем. Дэвид Томпсон заявил, что в этот Центр перейдет в Командование космических систем, равно как и такие организации, как коммерческое отделение спутниковой связи министерства обороны США и некоторые функции по разработке технологий из исследовательской лаборатории ВВС США.
Наконец, Командование боевой подготовки и боевой готовности, или STARCOM, будет нести ответственность за все обучение и подготовку личного состава, которые проводятся на самых ранних этапах карьеры любого сотрудника Космических сил США, начиная с момента его поступления на действительную военную службу и до тех пор, пока этот человек не переходит на оперативную работу.
Хотя многое в командовании космических операций в значительной степени уже определено, далеко не все подробности, касающиеся SSC и STARCOM, стали в настоящее время известны, включая информацию о местонахождении штаб-квартир этих органов или исчерпывающие данные о продолжающихся организационно-штатных мероприятиях в вышеупомянутых структурах.
Финальный облик SSC еще до конца не определен. Пока неясно, будут ли в конечном итоге в это командование включены космические организации министерства обороны США, такие как агентство космического развития или специфические сервисные организации, такие как космические структуры ВМС США и Командование военно-морских систем ВМС США.
Как ранее писала «Газета.Ru», боеготовые и боеспособные Космические силы США будут ориентированы на новый набор компетенций и миссий - таких, как космическая радиоэлектронная борьба, орбитальные боевые действия, управление космическими сражениями, а также доступ к космосу и господство в этой сфере вооруженной борьбы.
Точка зрения на космос в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.
Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.
По мнению американских аналитиков, созданию Космических сил в США способствовали как дисбалансы в околоземном космическом пространстве, так и программы вооружения стран-конкурентов.
«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния, - заявил президент США Дональд Трамп, объявив в 2019 году о создании шестого вида вооруженных сил США.
Глава Белого дома подчеркнул, что «мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США». «Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе», - утверждал глава Белого дома.
Михаил Ходаренок