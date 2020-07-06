Навечно. США предложили оставить самолеты 1955 года до конца столетия

МОСКВА, 3 июля/ Радио Sputnik. Американская корпорация General Electric, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе военной, предложила продлить срок службы бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress ВВС США до 2097 года, пишет ФАН.

Boeing B-52 Stratofortress находится на вооружении США с 1955 года. Он способен нести до 31,5 тонны боекомплекта.

По данным издания, General Electric пытается убедить командование американских ВВС и Конгресс США в том, что программа реинжиниринга двигателей может продлить срок службы B-52 более чем на семьдесят лет, до 2097 года.

Соответствующее заявление корпорация сделала после того, как ВВС США опубликовали тендер на замену двигателей у всего парка B-52H, чтобы продлить жизнь бомбардировщикам до 2050 года. Сейчас же ВВС США хотят двигатель, который имеет аналогичные размеры, тягу и вес по сравнению с устаревшими силовыми установками.

В корпорации уверены, что смогут удовлетворить запросы Пентагона в полной мере и по всем требуемым параметрам, а в отдельных случаях обеспечить более высокие характеристики, тем самым продлив срок службы самолетов до конца столетия.

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