"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ

МОСКВА, 3 июля/ Радио Sputnik. Благодаря учениям в Северной Атлантике Россия дает понять США, что они не смогут перебросить свои войска в Европу через Атлантический океан, заявил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в комментарии ФАН.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия в конце 2019 года провела одни из крупнейших учений в Северной Атлантике.

По данным издания, в них приняли участие десять подводных лодок. Американские журналисты назвали эти маневры "самыми масштабными учениями после окончания холодной войны" и выразили мнение, что они были направлены на "демонстрацию мощи". Некоторые зарубежные военачальники также отметили, что подлодки в Атлантике якобы несут угрозу военным кораблям НАТО.

В свою очередь Михаил Александров напомнил, что НАТО не стесняется проводить военные маневры у российских границ – в Прибалтике и Польше. При этом на Западе считают, что в случае возможного конфликта этого недостаточно, и "вся их стратегия базируется на создании трансатлантического моста". Для недопущения создания такого моста соответствующую стратегию разработали еще в Советском Союзе, пояснил эксперт.

По его словам, США рассчитывают, что в случае возможного конфликта ситуация затянется, поскольку Вашингтон получил "стратегическую глубину" за счет присоединения к НАТО стран Восточной Европы.

"В США думают, что у них будет месяц, чтобы перебросить крупные контингенты войск в Европу. Но тут мы за счет учений демонстрируем: "ребята, у вас ничего не получится". По их расчетам, необходимо занять рубеж между Фарерскими островами и Исландией. Там относительно небольшие проходы. В альянсе думают, что там задержат выдвижение нашего флота в Северную Атлантику. Однако у них не получится быстро перебросить войска и заблокировать флот. Их транспортные корабли будут массово топиться авиацией и подводными лодками", – подчеркнул Михаил Александров.

Он также напомнил, что Россия имеет подводные аппараты типа "Посейдон", способные атаковать авианосную группу, и остановить их практически невозможно.

"А тот же самолет Ту-22М пускает ракету, которая летит на тысячу километров. Транспортные суда ничем не защищены, поскольку к каждому не приставишь по эсминцу для противовоздушной обороны",– констатировал военный эксперт.

В мае США и Великобритания провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах приняли участие подводные лодки и противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений ВМС США и Великобритании отработали противодействие подводным лодкам условного противника в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что эксперт объяснил страх США перед подводным аппаратом "Посейдон" и ракетой "Буревестник".