Теперь пеняйте на себя: отчего США скучают по "холодной войне" с Россией?

После одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтону приходится заново создавать некоторые разработки ракет или реанимировать старые проекты. В условиях отсутствия ядерного сдерживания другого выхода у Штатов просто нет.

К концу 1970-х годов, еще в период "холодной войны" у США и СССР было примерно поровну различных ракет и боезарядов. Это обеспечивало ядерное сдерживание, когда каждая сторона понимала, что если запустит свои ракеты, то сама будет уничтожена ответным ударом.

После того, как Америка решила выйти из ДРСМД, который запрещал странам иметь на вооружении и разрабатывать ракеты средней и малой дальности, ситуация кардинально изменилась, и ядерный конфликт на территории Европы приобрел реальные очертания.

В этих условиях американцы обнаружили, что для сохранения баланса у них не хватает дальнобойных ракет вроде AIM-54 "Феникс, которые были разработаны еще в 1960-е годы и стояли на вооружении ВМС США до 2004 года. Теперь Штатам приходится некоторые разработки создавать заново, в частности, это справедливо для ракет средней дальности.

Анализируя боевые мощности США, ряд экспертов не исключают, что Вашингтон может вернуться к проекту по созданию ракеты класса "воздух-земля" ASALM с термоядерной боевой частью мощностью 200 килотонн.

Работа над ней была практически закончена в конце 1970-х, однако проект свернули, несмотря на то, что в Пентагоне призывали довести проект до ума. Тогда, среди прочегго, обращали внимание, что во время тестов ракета разгонялась до рекордных 5,5 Махов, то есть фактически гиперзвуковой скорости.

Потом американцы переключились на крылатые ракеты большой дальности, лучшей из которых стала AGM-129 ACM. Но позже и их признали слишком опасными и в конце концов сняли с вооружения.

В общем, за что боролись, на то и напоролись. Ведь США, выйдя из ДРСМД, не скрывали своих планов активизировать разработку ракет, ранее попадавших под действие этого соглашения, но, видимо, забыли подсчитать, во сколько это может обойтись.

А главное, теперь не понятно, как теперь регулировать отношения в сфере ядерного оружия. Все же не хочется думать, что надежды возлагают на некий глобальный кризис наподобие Карибского, который заставит вернуться к этой теме и снова обсуждать меры предосторожности в планетарном масштабе.

Пока же американцы думают приступить к тестированию новейших ядерных бомб и регулярно отправляют бомбардировщики с крылатыми ракетами к российским границам.

Москва в ответ на заокеанские метания проявляет невозмутимое олимпийское спокойствие. И оправдано: ведь в Калининградской области уже давно базируются как старые-добрые Ту-95С, так и "Искандеры".

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik