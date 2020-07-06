Войти
РИА Новости

Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие

391
0
0
Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются главными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Отвечая на вопрос о том, какие угрозы могут стать наиболее массовыми в ближайшее десятилетие, Сачков сказал, что рынок киберпреступности меняется настолько быстро, что прогноз можно строить на год-два.

"Сложно загадывать, но основные тезисы (в ближайшее десятилетие - ред.) будут следующие: финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся. Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, - полностью строят стратегию цифровой безопасности человека", - считает он.

"Также шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный, и кибертерроризм. Это все три основные вещи, которые будут развиваться в ближайшие годы", - добавил Сачков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
24.07.2009
Информационная безопасность: от стратегии к выставке, от разработки к демонстрации
29.01.2009
Кто "захватит" БРИК, тот будет править миром вертолетов
04.08.2008
"Деловая авиация России - 2008" начала свою работу
18.02.2008
Путин: Строительство стратегических ракетных крейсеров будет продолжено
17.08.2007
"Твердое третье место"
14.02.2007
Остановить нельзя контролировать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники