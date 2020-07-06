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РИА Новости

"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу

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Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Россия в ходе конференции стран-участниц договора по открытому небу не отойдет от своей позиции и не ждет пересмотра решения от США, события могут развиваться по "эффекту домино".

Такой сценарий не исключил в беседе с РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Конференция в видеоформате по договору по открытому небу (ДОН) пройдет 6 июля.

"Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают свое решение, было бы по меньшей мере наивно", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что и Россия на этой площадке по каким-то причинам не отойдет от своей линии, "которая в последние недели многократно излагалась публично и за закрытыми дверями – логика нашей позиции неоспорима". Дипломат добавил, что Москва исходит из того, что большинство участников договора признаёт этот факт.

"Хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Тема конференции, как она заявлена и утверждена, – это последствия решения США о выходе из договора. Если кто-то начнет Россию в чем-то обвинять, это будет, строго говоря, отклонение от темы – то, что в школе называлось на уроках литературы "сочинение не по теме", за такое учителя ставили двойку. И мы не будем стесняться свои оценки выставлять тем, кто попробует только воспользоваться этой площадкой для выдвижения абсолютно надуманных и в ряде случаев глупых обвинений в адрес России", – подчеркнул он.

По словам Рябкова, Россия не исключает, что в случае, если другие страны последуют примеру США, ДОН может развалиться по "эффекту домино".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора. Глава государства добавил, что страна будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол рассказал, кто поделится с США данными вне Договора по открытому небу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
06.07.2020 12:56
России также надо выходить из э́того договора, однозначно!!!
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