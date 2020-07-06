Посеять неуверенность. РФ ответила на обвинения в повышении радиации в ЕС

Посеять неуверенность. МИД ответил на обвинения РФ в радиации над ЕС

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Заявления западных СМИ о якобы испытаниях Россией ядерного оружия как причине выброса радиации над Северной Европой абсолютно безосновательны и являются элементом пропаганды, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев по поводу происходящего", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что подобные материалы – далеко не первый и не последний случай. Стоит ожидать, по его словам, в дальнейшем еще немало информационных вбросов с американской стороны, касающихся работ РФ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания.

Сергей Рябков также отметил, что Москва предлагала и будет и дальше предлагать США "заниматься тематикой наших перспективных систем в более широком контексте многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность, с упором на те перспективные американские системы, которые оказывают крайне дестабилизирующий характер на всю ситуацию".

"Американцы знают наш перечень, им известно о наших озабоченностях. В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом. Это часть общего курса и к делу контроля над вооружениями все это не имеет никакого отношения", – заключил Рябков.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии в начале июня фиксировали в атмосфере над странами Северной Европы некоторое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

По данным зарубежных изданий, изотопы якобы поступили из России, причиной этому могла стать разгерметизация топливного элемента в реакторе одной из отечественных АЭС или испытания ядерного оружия, в частности, "Посейдона" и "Буревестника".

В свою очередь, в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.

В пятницу радио Sputnik сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к спокойствию, пояснив, что никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было.