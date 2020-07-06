СМИ: военные готовят Британию к сдерживанию "угрозы" со стороны Китая

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Военное командование Британии обсуждает новую стратегию сдерживания якобы исходящей от Китая угрозы, "возросшей в период пандемии", сообщает Financial Times.

По информации издания, на этой неделе командующие ВВС, ВМС и сухопутных сил Великобритании обсудили с рядом министров стратегии сдерживания "агрессии" КНР.

К осени Минобороны королевства должно подготовить новую стратегию в области обороны, в которой основное внимание будет уделено предполагаемой "китайской угрозе".

"Нам нужно понять, как мы будем иметь дело с Китаем, который превзойдет США в экономической, технологической и военной сферах уже при нашей жизни", – приводит издание слова главы оборонного комитета при Палате общин Тобиаса Эллвуда.

Среди обсуждаемых военными стратегий издание называет налаживание связей с Южной Кореей и Японией, а также широкое применение технологий искусственного интеллекта и увеличение военного присутствия в Азии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что правительство Гонконга выступило против американских санкций против чиновников Китая.