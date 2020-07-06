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РИА Новости

Египет решил закупить у России до 500 танков T-90МС, пишут СМИ

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Танк Т-90МС
Танк Т-90МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Египет подписал контракт на закупку 400-500 российских танков T-90МС, сообщают Argumenti.ru.

Благодаря этому, отмечает издание, официальный Каир сможет получить технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.

Подчеркивается, что сделка позволит увеличить военную мощь арабской республики в регионе, а также может сделать его крупнейшим оператором танков Т-90МС.

Военно-транспортный парк Каира насчитывает более тридцати танков Т-80У, 1,1 тысячи М1А1 Abrams, около 200 единиц Т-62, более 800 машин Т-54/55 и 260 танков "Рамзес II", а также 300 американских M60A1 и 850 M60A3.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Индия может закупить российские танки "Армата".

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
М-60
Т-62
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
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