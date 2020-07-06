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РИА Новости

В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии

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Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Леван Авлабрели

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Москва имеет серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью США вблизи от границ РФ и считает деятельность Штатов в биолаборатории Лугара в Грузии противоречащей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в РФ неоднократно обращали внимание на деятельность в Грузии Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара, где на постоянной основе развернуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия".

При этом США "по очевидным причинам" умалчивают о проводимых исследованиях и не предоставляют информации в рамках мер укрепления доверия КБТО. Утверждения о том, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, является "очевидным лукавством", подчеркнули в МИД.

"Не нужно быть специалистом в данной сфере, чтобы понять, что содействие Грузии в области здравоохранения не требует участия американских военных. Истинная же цель их пребывания на территории Исследовательского центра им. Р.Лугара по-прежнему не раскрывается. Более того, сделанные американской стороной пояснения, что военное подразделение занимается сбором биоматериала и мониторингом эпидемиологической ситуации в стране, лишь подкрепляют наши опасения в контексте соблюдения КБТО", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, добавили в МИД, не выдерживают критики заявления США о том, что патенты по БПЛА для распространения зараженных насекомых для доставки особо опасных инфекционных агентов, а также по различного рода боеприпасам с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей не могут являться нарушением КБТО.

В МИД уверены, что свидетельства на подобные изобретения стали "результатом целенаправленных исследований и экспериментов". Помимо этого, США проигнорировали вопросы ведомства касаемо экспериментов с бактериями чумы, проводимых исследовательского центра в Грузии.

"Таким образом, осуществляемая американским военным подразделением деятельность на грузинской территории вступает в явное противоречие с обязательствами США и Грузии (как государства, пригласившего на свою территорию американских военных), вытекающими из статьи IV КБТО, в соответствии с которой государства-участники Конвенции обязуются принять необходимые меры по недопущению запрещенной деятельности где-либо на своей территории, территории под юрисдикцией или контролем этого государства где бы то ни было и кем бы то ни было, включая физических и юридических лиц", – говорится в комментарии министерства.

В связи с этим Москва призывает Вашингтон и Тбилиси "проявить благоразумие и незамедлительно приложить усилия по исправлению ситуации". В качестве первого шага, отметили в МИД, могла быть организация посещения исследовательского центра им Р.Лугара российскими экспертами при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса.

Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД России обвинил США в передергивании фактов и явных фальсификациях.

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Страны
Грузия
Россия
США
Проекты
БПЛА
Медицина
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