В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Москва имеет серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью США вблизи от границ РФ и считает деятельность Штатов в биолаборатории Лугара в Грузии противоречащей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в РФ неоднократно обращали внимание на деятельность в Грузии Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара, где на постоянной основе развернуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия".
При этом США "по очевидным причинам" умалчивают о проводимых исследованиях и не предоставляют информации в рамках мер укрепления доверия КБТО. Утверждения о том, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, является "очевидным лукавством", подчеркнули в МИД.
Кроме того, добавили в МИД, не выдерживают критики заявления США о том, что патенты по БПЛА для распространения зараженных насекомых для доставки особо опасных инфекционных агентов, а также по различного рода боеприпасам с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей не могут являться нарушением КБТО.
В МИД уверены, что свидетельства на подобные изобретения стали "результатом целенаправленных исследований и экспериментов". Помимо этого, США проигнорировали вопросы ведомства касаемо экспериментов с бактериями чумы, проводимых исследовательского центра в Грузии.
В связи с этим Москва призывает Вашингтон и Тбилиси "проявить благоразумие и незамедлительно приложить усилия по исправлению ситуации". В качестве первого шага, отметили в МИД, могла быть организация посещения исследовательского центра им Р.Лугара российскими экспертами при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса.
Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД России обвинил США в передергивании фактов и явных фальсификациях.