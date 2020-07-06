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РИА Новости

МИД обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Позиция США в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили в МИД РФ.

В конце июня госдеп выпустил доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В российском министерстве обратили внимание, что в докладе Госдепартамент признал, что раздел по проблематике нестратегического ядерного оружия (НСЯО) с отсылками к "президентским инициативам" 1991-92 годов является "добровольным", то есть совершенно необязательным, дополнением документа.

Упоминаемые в докладе "президентские инициативы" относятся к озвученным в сентябре 1991 года Джорджем Бушем-старшим односторонним обязательствам сократить арсенал стратегического и тактического ядерного оружия США. Президент СССР Михал Горбачев в октябре того же года заявил об ответных шагах в области советских ядерных вооружений. Президент России Борис Ельцин подтверждал озвученные Горбачевым обязательства.

МИД РФ пишет, что "вызывает недоумение непоследовательность авторов, ни словом не обмолвившихся о том, как сами США обошлись с "инициативами", озвученными президентом Дж.Бушем-старшим".

"Так, по необъяснимым причинам "за скобками" остались программы активной модернизации и расширения нестратегического ядерного арсенала США, а также размывание границ, разделяющих подобные системы и стратегические вооружения", - напомнили в МИД РФ.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, "всё это сопровождается последовательным пересмотром американских доктринальных установок в направлении повышения роли ядерного оружия в разного рода "эскалационных" сценариях и расширения возможностей его боевого применения, что ведёт к понижению "ядерного порога" и увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта".

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