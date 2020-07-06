"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения. Самолет сможет обходить ловушки противника и прорываться через стену радиолокационных помех. О вооружении перспективной машины — в материале РИА Новости.

"Умные" ракеты

Истребитель пятого поколения Су-57 — это не просто самолет, а целый боевой комплекс, включающий в себя и новейшие авиационные средства поражения. Список оружия засекречен, однако известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса разрабатывают около пятнадцати образцов.

По оценкам специалистов, основой арсенала Су-57 послужат уже имеющиеся у ВКС России ударные средства, однако полностью переработанные и "оцифрованные". Например, новые противокорабельные ракеты с увеличенной в два раза дальностью полета — до 250 километров. Примечательно, что внешне боеприпасы выглядят так же, как предшественники.

Изменения в основном коснулись внутренней начинки — у ракеты теперь более мощные и компактные "мозги", система управления и двигатель обеспечивают сложнейшую траекторию полета. Спрятанное в корпусе электронное оборудование устойчиво к внешним радиоэлектронным помехам, различным ловушкам и не реагирует на ложные цели.

"Раньше целеуказание ракетам "воздух — воздух" или "воздух — земля" передавалось через аналоговые преобразователи, что занимало определенное время, — объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — На тот момент это удовлетворяло требованиям общевойскового и воздушного боя. Сейчас ситуация иная. В зоне современного воздушного боя работает множество комплексов радиоэлектронной борьбы: как наземных, так и воздушных. В таких условиях оружие должно быть очень надежным. Су-57 создавали с учетом этих факторов, его системы полностью цифровые — передача полетного задания, целеуказания, перераспределение целей занимает считанные доли секунды".

Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на воздушном параде Победы в Москве Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Так, именно для перспективной "сушки" разработали "умную" авиабомбу КАБ-250. После сброса с носителя траектория ее полета корректируется по сигналам спутниковой системы ГЛОНАСС. Сейчас боеприпас испытывают на полигонах и даже успели проверить в боевых условиях — бомбардировщики С-34 сбрасывали КАБ-250 на объекты боевиков в Сирии.

Бомба показала высокую эффективность и, самое главное, точность: отклонение от цели — всего плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени суток. Мощность боевой части позволяет летчику поражать не только технику и скопления живой силы на открытом пространстве, но и хорошо укрепленные объекты противника.

Кроме того, как ранее сообщили в Минобороны, истребитель Су-57 возьмет на борт и гиперзвуковое оружие. Ожидается, что новый авиационный комплекс "Кинжал" "пятьдесят седьмые" получат после 2030-го.

Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса "Кинжал" во время трансляции послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Источник изображения:

С точностью до метра

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов уверен: номенклатура оружия для Су-57 в целом останется традиционной для самолетов этого класса, но благодаря усовершенствованным прицельным системам точность существенно увеличится.

Так, ракеты для боя на ближних и средних дистанциях будут автоматически отслеживать цели по тепловому и магнитному следу и наводиться оптико-электронной головкой.

"Точностные характеристики возрастут на 30-40 процентов, — отметил Попов. — Это очень хорошие показатели боевых возможностей по обнаружению и самонаведению. Современные ракеты наносят удары с точностью до метра. То же касается и боеприпасов дальнего действия. Правда, здесь большую роль играют радиолокация и тепловая составляющая".

Миниатюризация электронного оборудования современных ракет позволяет усилить боевую часть боеприпасов за счет увеличения заряда. Вероятность поражения цели и, как следствие, общая эффективность оружия существенно вырастают. Су-57 сможет бороться с любыми объектами и в воздухе, и на земле — динамическими и баллистическими целями, а также малоразмерными, такими как беспилотники.

Управление в бою всеми системами перспективного самолета, применение вооружения, организация обороны и многорежимная интеллектуальная поддержка пилота завязаны на мощную вычислительную систему. Компьютер автоматически распознает и определяет наиболее опасные и приоритетные цели, выстраивает оптимальный маршрут полета, подсказывает летчику, когда и каким оружием следует воспользоваться.

Для поиска и обнаружения целей у Су-57 есть несколько радиолокационных станций нового поколения. Помимо РЛС с активной фазированной антенной решеткой в передней части самолета, имеются станции бокового обзора, работающие в разных диапазонах. Су-57 с легкостью найдет в небе за сотни километров любые самолеты, включая построенные по технологии "стелс".

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Особенность истребителей пятого поколения — внутрифюзеляжное размещение вооружения. Из-за того, что нет бомб и ракет на внешних точках подвески, снижаются эффективная поверхность рассеивания и, соответственно, заметность самолета. В двух вместительных отсеках Су-57 поместится несколько десятков различных боеприпасов.

Ранее так было только на массивных стратегических бомбардировщиках, поэтому разработчикам вооружений пришлось решить непростую задачу: спроектировать ракеты с меньшими габаритами, оснастить их складывающимися крыльями и рулями, которые раскрываются лишь после сброса боеприпаса. Сложности возникли и из-за дополнительных нагрузок на самолет при пуске ракет из замкнутого пространства.

Отношение боевой нагрузки, которую способен взять Су-57, к его массе значительно выше, чем у истребителей прошлых поколений. Этого достигли за счет композиционных материалов.

"В Су-30СМ и Су-35, например, до 25 процентов материалов — не металлы, — говорит Попов. — Композиты, стекловолокно, кевларовые ткани, различные смолы. При этом прочностные характеристики конструкции сохранены. На Су-57 таких примерно 35 процентов. Это очень много, поэтому истребитель получился значительно легче при схожих габаритах. К тому же новый двигатель дает прирост тяговооруженности еще на 15 процентов".

Фирменная "фишка" нового самолета — способность работать в паре с беспилотной системой С-70 "Охотник". Тяжелый беспилотник и истребитель научились летать в связке — в прошлом году Минобороны опубликовало видео, на котором они маневрируют в воздухе на минимальном расстоянии друг от друга.

По оценкам экспертов, в будущем появится возможность создавать целые стаи "Охотников", действующих в автономном режиме или под управлением и контролем всего одного пилота Су-57. Ударный потенциал таких боевых групп увеличится в разы.