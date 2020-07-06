Есть уникальный режим. Создатели показали краш-тест кабриолета Aurus

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Разработчики парадного кабриолета Aurus в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" показали уникальные кадры краш-теста российского автомобиля и рассказали о его главных секретах.

На опубликованных кадрах показано лобовое столкновение автомобиля с преградой на скорости 64 км/ч. Несмотря на сильные повреждения, находящиеся в салоне манекены остаются на месте, подушки безопасности срабатывают вовремя и позволяют минимизировать травмы от удара.

Говоря о парадном кабриолете Aurus, на котором передвигается по Красной площади во время Парада Победы министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор центра стиля ФГУП "НАМИ" Юрий Черненко отметил, что автомобиль конструировался специально для таких целей.

"Приборная панель и основные детали интерьера полностью соответствуют автомобилю седан. Но многие вещи пришлось изменить, например, в кабриолете двери увеличенного размера, другие передние сидения. Для того, чтобы в кабриолете можно было стоять, нашими конструкторами в кабриолете был сделан специальный поручень", – сказал он.

Также в кабриолете предусмотрен специальный режим "парад", который ограничивает скорость автомобиля до 20 км/ч и включает наиболее мягкие настройки подвески и переключения передач. Таким образом минимизируются толчки на командующего парадом.

Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. Лимузин этой марки использует президент России Владимир Путин. Также в линейку авто входят седан, внедорожник и минивэн.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus.