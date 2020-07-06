Войти
РИА Новости

Есть уникальный режим. Создатели показали краш-тест кабриолета Aurus

429
0
0
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Разработчики парадного кабриолета Aurus в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" показали уникальные кадры краш-теста российского автомобиля и рассказали о его главных секретах.


На опубликованных кадрах показано лобовое столкновение автомобиля с преградой на скорости 64 км/ч. Несмотря на сильные повреждения, находящиеся в салоне манекены остаются на месте, подушки безопасности срабатывают вовремя и позволяют минимизировать травмы от удара.

Говоря о парадном кабриолете Aurus, на котором передвигается по Красной площади во время Парада Победы министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор центра стиля ФГУП "НАМИ" Юрий Черненко отметил, что автомобиль конструировался специально для таких целей.

"Приборная панель и основные детали интерьера полностью соответствуют автомобилю седан. Но многие вещи пришлось изменить, например, в кабриолете двери увеличенного размера, другие передние сидения. Для того, чтобы в кабриолете можно было стоять, нашими конструкторами в кабриолете был сделан специальный поручень", – сказал он.

Также в кабриолете предусмотрен специальный режим "парад", который ограничивает скорость автомобиля до 20 км/ч и включает наиболее мягкие настройки подвески и переключения передач. Таким образом минимизируются толчки на командующего парадом.

Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. Лимузин этой марки использует президент России Владимир Путин. Также в линейку авто входят седан, внедорожник и минивэн.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Мантуров рассказал, когда начнутся серийные поставки Aurus.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
02.04.2020
Исследования показали рост удовлетворенности условиями службы в армии
11.04.2018
Организация против хаоса
03.01.2018
Содержание Вооруженных сил РФ в 2018 году обойдется в 1,3 трлн рублей
28.12.2017
Генштаб ВС РФ: уничтожение боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Сирии завершится в 2018 году
24.11.2016
Шойгу: военное сотрудничество РФ и КНР укрепляет мир в Евразии
16.02.2015
Французский Rafale вторично обошел российский МиГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники