Три дивизиона «уничтожителей» Крымского моста развернут на Чёрном и Азовском морях

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Новейший украинский ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Нептун", названный ранее бывшим секретарем СНБО Турчиновым "уничтожителем" Крымского моста, будет принят на вооружение в 2021 году, всего планируется развернуть три дивизиона. Об этом в интервью украинской службе "Радио Свобода" заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

По его словам, Военно-морские силы Украины намерены в 2021 году развернуть три дивизиона ПКР "Нептун", при чем два дивизиона будут развернуты на Черном море, а один - на Азовском.

По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два - на Черном море, один - на Азовском. Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять

- сообщил он журналистам.

Ранее Неижпапа заявлял, что Украина получила "полноценный противокорабельный комплекс" берегового базирования и переходит от концепции морских сил, "ждущих противника у своих берегов", к концепции ВМС, которые "будут встречать противника у его берегов".

В начале июня этого года сообщалось, что ВМСУ планирует получить на вооружение три дивизиона комплексов ЖК-360МЦ "Нептун" с противокорабельными ракетами Р-360. Производство ракет планировалось развернуть на ГП "НПО "Павлоградский химический завод" в "ближайшее время", однако без конкретного указания.