Марксмэны вооружились винтовками M110A1

Американская пехота станет более эффективной в стрельбе на средние дистанции. Сегодня, 5 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что 1-я пехотная бригада 3-й пехотной дивизии армии США стала первым боевым подразделением, получившим на вооружение винтовки M110A1.

M110A1 — официальное название винтовки G28/HK417 в американской армии. Производство оружия ведётся в Германии, тогда как в США проводится доукомплектация — в частности, прицелом SIG Sauer Tango6 1-6×24, сошками, глушителем и другими аксессуарами.

Винтовка M110A1 на вооружении американской армии Источник изображения: defence-blog.com

Снайперская винтовка Heckler & Koch G28 была разработана по заказу бундесвера. В G28 применяется газоотводная автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Стрелок может изменять настройки газового регулятора, что даёт возможность эффективно использовать глушитель. Винтовка G28 выпускается в двух версиях: «стандартной» и «патрульной», которые отличаются друг от друга лишь базовым набором аксессуаров. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м — по ростовой мишени. При стрельбе серией в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угловой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изменяется благодаря использованию телескопического приклада), длина ствола — 420 мм. Вес оружия в «стандартной» комплектации составляет 5,8 кг, в «патрульной» — 5,15 кг. G28 имеет только полуавтоматический режим огня и может комплектоваться 10- и 20-зарядными магазинами.