Индийское правительство выделило средства на закупку российских истребителей

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Индия все таки закупит в России 33 истребителя для ВВС страны. Как сообщают индийские СМИ, Cовет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) кабинета министров правительства Индии одобрил приобретение в России 12 самолетов Су-30МКИ новой постройки и 21 самолета МиГ-29 из наличия российского военного ведомства.

Согласно опубликованным данным, правительство Индии 2 июля утвердило ускоренное приобретение в России 33 истребителей для ВВС страны. На закупку самолетов выделяется 181,48 млрд рупий (2,43 млрд. долларов). При этом уточняется, что из общей суммы 107,3 млрд рупий (1,44 млрд долл) выделяется на закупку 12 новых Су-30МКИ, а 74,18 млрд рупий (990 млн долларов) выделяется на закупку 21 истребителя МиГ-29.

Новые Су-30МКИ будут собраны из поставленных машинокомплектов на индийском авиастроительном объединении Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Данные истребители должны восполнить эксплуатационные потери индийского парка Су-30МКИ.

Поставленные из наличия российского Минобороны истребители МиГ-29 планируется модернизировать до уровня МиГ-29UPG. Полученные самолеты поступят на оснащение четвертой эскадрильи ВВС Индии в дополнение к трем, на вооружении которых стоят МиГ-29 в настоящее время.