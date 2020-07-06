Войти
Военное обозрение

Индийское правительство выделило средства на закупку российских истребителей

511
0
0

Источник изображения: http://www.irkut.com/

Индия все таки закупит в России 33 истребителя для ВВС страны. Как сообщают индийские СМИ, Cовет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) кабинета министров правительства Индии одобрил приобретение в России 12 самолетов Су-30МКИ новой постройки и 21 самолета МиГ-29 из наличия российского военного ведомства.

Согласно опубликованным данным, правительство Индии 2 июля утвердило ускоренное приобретение в России 33 истребителей для ВВС страны. На закупку самолетов выделяется 181,48 млрд рупий (2,43 млрд. долларов). При этом уточняется, что из общей суммы 107,3 млрд рупий (1,44 млрд долл) выделяется на закупку 12 новых Су-30МКИ, а 74,18 млрд рупий (990 млн долларов) выделяется на закупку 21 истребителя МиГ-29.

Новые Су-30МКИ будут собраны из поставленных машинокомплектов на индийском авиастроительном объединении Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Данные истребители должны восполнить эксплуатационные потери индийского парка Су-30МКИ.

Поставленные из наличия российского Минобороны истребители МиГ-29 планируется модернизировать до уровня МиГ-29UPG. Полученные самолеты поступят на оснащение четвертой эскадрильи ВВС Индии в дополнение к трем, на вооружении которых стоят МиГ-29 в настоящее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Похожие новости
07.02.2020
Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 могут подписать до конца года - ФСВТС РФ
10.04.2019
Убийца F-16: зачем Индия покупает истребители МиГ-29
04.02.2019
Индия хочет приобрести еще 18 истребителей Су-30МКИ
25.02.2015
Лучше меньше: зачем России сверхзвуковая мини-ракета
13.02.2013
Портфель индийских заказов – семь миллиардов долларов
19.05.2011
Россия проиграла воздушное пространство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники