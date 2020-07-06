ОСК намерена купить крупнейшую индийскую судостроительную верфь

Источник изображения: ВМС Индии (via Jane's)

Российская "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) намерена выкупить крупную индийскую частную судостроительную верфь Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL или RNAVAL), расположенную в Пипававе (штат Гуджарат). Как пишут индийские СМИ, ОСК является единственным серьезным претендентом в конкурсе на покупку верфи.

Согласно опубликованным данным, верфь, долгое время несущая убытки, была выставлена на продажу в конце мая, а сами торги были назначены на 27 июня, однако не состоялись по причине "невысокого интереса участников рынка". Новой датой теперь называется 27 июля, при этом на участие в конкурсе подали заявки все те же пять претендентов, среди которых и ОСК. Также в конкурсе участвуют три небольшие индийские компании и подразделение датской компании по морским контейнерным перевозкам, расположенное рядом с верфью и не скрывающее, что территория верфи нужна только для расширения территории порта.

По данным на 2019 год, задолженность верфи составляла примерно 1,6 млрд. долларов.

В самой ОСК не отрицают интерес к индийской верфи с которой у компании давние связи. В 2000-е годы индийцы сотрудничали с российским ОАО "Северное ПКБ" в разработке проекта патрульного корабля. В декабре 2010 года PDOE заключила соглашение о сотрудничестве с "Рособоронэкспортом" по совместному продвижению военных кораблей российских проектов на рынки Индии и третьих стран. Кроме этого, были еще несколько совместных проектов.

К настоящему времени верфь является крупнейшим судостроительным предприятием в Индии, имея огромный строительный сухой док длиной 662 м и шириной 65 м, способным вмещать суда любых размеров. Док оснащен двумя 600-тонными большими кранами Goliath грузоподъемностью 1200 тонн. Имеется также площадка по строительству морских нефтегазодобывающих платформ размером 750 на 265 м, достроечный причал в 300 м и достроечные набережные длиной 720 м. Утверждается, что мощности верфи позволяют обрабатывать до 12 тысяч тонн стали в день.