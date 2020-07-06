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ТАСС

Испытания аппарата "Луна-25" завершатся летом 2021 года

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Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник изображения: ТАСС

Как сообщили в НПО им. С. А. Лавочкина, начало испытаний запланировано на первый квартал этого года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Аппарат "Луна-25", который должен отправиться на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина.

"Изготовление и испытание летного космического аппарата "Луна 25" планируется завершить летом 2021 года", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также пояснили, что начало испытаний собранного аппарата запланировано на первый квартал 2021 года. Сейчас опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий, добавили в НПО им. Лавочкина.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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