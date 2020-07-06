Российским ЭМИ-пушкам увеличили дальность поражения

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Опытным образцам российских электромагнитных пушек увеличили дальность до 10 км. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам источников, российские образцы ЭМИ-оружия проходят полигонные испытания, в рамках которых удалось достичь гарантированного уничтожения целей на расстоянии в 10 км. Ранее дальность поражения составляла не более 1-2 км.

Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 км, максимальная - примерно 10

- приводит агентство слова одного их источников.

По словам другого источника, уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 км происходило путем "сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры". Во время испытаний ЭМИ-оружие уничтожало различные приборы без возможности их восстановления, а также беспилотные летательные аппараты.

Однако отмечается, что на сегодняшний день главной проблемой нового электромагнитного оружия является огромная потребность в электроэнергии, поэтому в ближайшее время создание компактных мобильных комплексов ЭМИ-оружия вряд ли возможно.