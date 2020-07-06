Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Источники ТАСС отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ - электромагнитное излучение - прим. ТАСС) состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 км, максимальная - примерно 10", - сообщил один из собеседников агентства. Он уточнил, что на начальном этапе дальность поражения составляла всего "пару километров".

Другой источник отметил ТАСС, что "уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 км обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры". Собеседник добавил, что выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Источники отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты. По словам собеседников, главной проблемой такого оружия на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.

Разница с системами РЭБ

Собеседники также пояснили, что нужно отличать поражение, наносимое ЭМИ-оружием, от подавления электроники противника, которое обеспечивается системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Большинство современных комплексов РЭБ могут подавлять электронику на дальности в несколько сотен километров, однако они имеют несоизмеримо меньшую мощность и не выводят приборы из строя. ЭМИ-пушки, напротив, уничтожают аппаратуру на физическом уровне.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Для будущих истребителей

В ЭМИ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". Излучение электромагнитной пушки за доли секунды разогревает поражаемый объект до крайне высоких температур.

Таким оружием, в частности, планируется оснащать беспилотный вариант истребителя 6-го поколения. На пилотируемом самолете электромагнитное оружие применять опасно, так как оно может причинить вред собственному летчику.