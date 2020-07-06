Войти
ТАСС

Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6

474
0
0
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Источник изображения: © Jin Liwang/Xinhua via AP

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Китай успешно вывел в воскресенье на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 07:44 по местному времени (02:44 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 338-м для носителей серии "Чанчжэн".

"Запуск был осуществлен за счет улучшенных стартовых технологий, над которыми ведется постоянная работа. Благодаря этому повысилась надежность системы по выводу космических аппаратов на орбиту", - говорится в распространенном заявлении.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
12.06.2020
Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
13.09.2019
Китай успешно запустил три спутника, в том числе аппарат для наблюдений за Арктикой
29.07.2019
Китай запустил три спутника дистанционного зондирования "Яогань-30"
20.11.2017
Китай представил "дорожную карту" развития космической транспортной системы
15.11.2016
Пекин осваивает "Небесные дворцы"
22.08.2016
Китай закончил подготовку двигателей ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники