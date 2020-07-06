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ТАСС

Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

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Запуск ракеты-носителя Electron с малыми спутниками на борту
Запуск ракеты-носителя Electron с малыми спутниками на борту.
Источник изображения: © Rocket Lab via AP

Как заявили в компании Rocket Lab, после "успешного старта" и отделения первой ступени произошли неполадки

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей. Специалисты не смогли осуществить запланированный вывод спутников на орбиту.

Как говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте компании, после "успешного старта" и отделения первой ступени произошли неполадки. Они были выявлены "примерно через четыре минуты после начала полета", уточнили в Rocket Lab. "В результате груз на борту Electron не был доставлен на орбиту", - констатируется в документе. В нем подчеркивается, что при аварии никто не пострадал, ущерба стартовому комплексу нанесено не было.

"Мне невероятно жаль, что мы сегодня не смогли вывести на орбиту спутники наших клиентов, - отметил глава Rocket Lab Питер Бек. - Будьте уверены, мы выясним, в чем была проблема, исправим ее и снова вернемся на пусковую площадку".

В Rocket Lab подчеркнули, что ранее 11 запусков Electron подряд были успешными. К настоящему времени, как отмечается на сайте компании, она вывела на орбиту 53 космических аппарата. Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка также оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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