Войти
Известия.ru

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

538
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает «РИА Новости».

Ранее, по информации «Роскосмоса», чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором, высота орбиты МКС была увеличена на 900 м с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-14». Однако в госкорпорации не уточнили, что это за мусор и кому он принадлежит.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты «Протон». — Ред.), запущенной в сентябре 1987 года», — сказал представитель NASA.

За всё время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом, не считая пятничного, последний был в сентябре 2015 года.

23 июня в РКК «Энергия» сообщили, что в 2023 году на Международную космическую станцию отправятся двое космических туристов. Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc. В ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

Первый космический турист, который пожелал выйти в открытый космос, сможет провести за бортом МКС около 90–100 минут.

На данный момент на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
NASA
Space Adventures
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
22.05.2018
Все ниже и ниже
27.05.2015
Лунная пыль
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники