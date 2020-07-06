США перебросили на Гуам стратегический бомбардировщик B-52H

Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - На фоне проходящих в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая Пентагон перебросил на остров Гуам в западной части Тихого океана стратегический бомбардировщик B-52H, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, совершил транстихоокеанский перелет с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.

Тем временем ВМС США в субботу сообщили о начале патрулирования сразу двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море.

По данным Тихоокеанского флота США, в ходе проведения противовоздушной и авиационной ударной операций авианосные группы с кораблями боевого охранения отработают способность сил противодействовать возможным атакам противника.

США отметили, что учения американских авианосных групп в районе Южно-Китайского моря направлены на то, чтобы донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе.

"Задача состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий авианосной группой во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan контр-адмирал Джордж Уикофф.

Пекин объявил о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море. Минобороны обороны США завило об обеспокоенности в связи с этим.

В распространенном Пентагоном заявлении говорится, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивалось в заявлении.