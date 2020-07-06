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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРПК показали на фото со спутника

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ЗРПК MIM-23 Hawk
Авиабаза в Ливии с турецкими зенитно-ракетными комплексами (ЗРПК) MIM-23 Hawk.
Источник изображения: Telegram

Авиабазу в Ливии с турецкими зенитно-ракетными комплексами (ЗРПК) MIM-23 Hawk показали на снимке со спутника. Фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадре видна ливийская авиабаза Аль-Ватия, расположенная в 130 километрах к юго-западу от Триполи. На базе были развернуты два турецких ЗРПК. Отмечается, что там же якобы будет развернута главная база турецких войск, оказывающих поддержку силам Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее 4 июля стало известно, что Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой.

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Страны
Ливия
Турция
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