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Российский космонавт сделал фото ярчайшей за семь лет кометы

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Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE). Он опубликовал фото на своей странице в Twitter.



«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — подписал он снимок.

В ближайшие дни комету можно будет увидеть с Земли в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

Ранее Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости. По его словам, самым тяжелым является «длительная изоляция в замкнутом объеме» и бытовые условия.

На данный момент Иван Вагнер входит в состав экипажа МКС вместе с Анатолием Иванишиным, а также астронавтами НАСА Кристофером Кэссиди, Дугласом Херли и Робертом Бенкен. Они продолжают осуществлять свою экспедицию по запланированной программе.

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