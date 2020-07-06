Минобороны Латвии: Модернизация границы с Россией укрепит безопасность страны

Источник изображения: Официальный сайт Минобороны Латвии

Сегодня глава Минобороны Артис Пабрикс, министр транспорта Талс Линкайтс, госсекретарь Дмитрий Трофимов, начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс, представители Министерства внутренних дел и другие официальные лица Латвии посетили один из модернизированных участков латвийско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Латвии.

Пабрикс считает, что за бурным развитием технологий следят и нарушители границы, их невозможно остановить, создавая для них лишь физические препятствия. Поэтому он рад видеть результаты использования современных средств для укрепления восточной границы. По мнению министра обороны Латвии, принятые меры способствуют усилению обороноспособности страны.

В оборонном ведомстве этого прибалтийского государства считают, что граница Латвии с Россией и Белоруссией – это не только восточный рубеж страны, но и внешняя граница НАТО и Евросоюза.

Латвия активно занялась укреплением и модернизацией своей границы с Россией с 2015 года. Одной из мер защиты границы стало возведение 93-километрового забора с колючей проволокой высотой 2,7 метра. Общая протяженность российско-латвийской границы составляет 283,6 километра.