"Участие в наркотрафике": МИД РФ рассказал о действиях разведки США

МИД РФ: разведка США организовала наркотрафик из Афганистана

В МИД РФ рассказали о том, что американская разведка занимается наркотрафиком из Афганистана, так как может перевозить какие угодно грузы без проверки в различные страны Европы. По утверждению дипломатов, об этом может рассказать "каждый афганец", так как эти данные являются общеизвестным фактом. Так в ведомстве ответили на обвинение в сторону Москвы о сотрудничестве с талибами*.

Американская разведка, которая обвиняет Россию в побуждении террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) к нападениям на военных США, участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес», - сказал он в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По словам дипломата, «каждый афганец» может рассказать о действиях разведки США. «Даже ленивый готов на эту тему поговорить", - добавил Кабулов.

"Эта тайна - секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули [на нее] рукой, как на данность", - заверил он.

В конце июня газета The New York Times выпустила материал, в котором утверждалось, что одно из подразделение разведки России спонсировало нападения талибов на военных международной коалиции в Афганистане, в том числе американцев.

Эта публикация привела к угрозам по отношению к сотрудникам российского посольства в Вашингтоне. В МИД России уже указывали на то, что американская разведка причастна к наркотрафику.

"Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов», - отметили в ведомстве, перечислив и другие эпизоды «деяний» представителей США.

В ведомстве отметили, что эта публикация является «вбросом» американской разведки. По мнению дипломатов, он «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», которые придумывают «подобную чушь».

О том, что это «вброс» говорил ранее и американский лидер Дональд Трамп. Он задался вопросом, кто мог бы быть источником издания, который предоставил информацию о якобы наличии связей России и талибов. Глава США заявил, что газета должны выдать собеседника, но в то же время предположил, что это не произойдет, так как источника, возможно и не существует.

Трамп также обратил внимание, что никто, в том числе и он сам, не получал информации, которая представлена в материале The New York Times. Он отметил, что на американские войска в Афганистане "не было совершено много нападений".

Тем не менее в США призвали принять меры в отношении России. Об этом, в частности, говорила двумя днями ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В то же время сами талибы отрицают связь с Россией. Официальный представитель террористической организации ранее «решительно отверг» заявления о том, что «бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за уничтожение американских войск». Он добавил, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», а джихад, который длится 19 лет, «не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».

Он также выразил мнение, что этот материал был выпущен, чтобы помешать реализации международного соглашения, по которому из Афганистана должны быть выведены иностранные войска.

В свою очередь, и сама разведка США не может предоставить прямых доказательств, которые подтвердили бы сообщение СМИ. Все тот же The New York Times ранее сообщил, ссылаясь на источники в американском разведывательном сообществе, что администрация Дональда Трампа получила документ, в котором кратко описывались данные, на основании которых строились утверждения, касающиеся России.

Подчеркивалось, что эта информация не может напрямую подтверждать реальность приписываемых Москве действий.

Ангелина Мильченко