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Военное обозрение

В МИД РФ заявили о причастности американской разведки к афганскому наркотрафику

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Источник изображения: topwar.ru

Американская разведка, заявившая о якобы имеющихся связях России с запрещенным движением "Талибан", занимается наркоторговлей в Афганистане. Об этом в эфире "России 1" заявил директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

По словам российского дипломата, то, что американцы имеют отношение к торговле наркотиками, является "секретом Полишинеля", о чем прекрасно осведомлены в Кабуле. Однако к этому в Афганистане все уже привыкли и махнули рукой.

Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес

- заявил Кабулов.

Он отметил, что американцы имеют отношение к наркотрафику, а деньги, получаемые от данной торговли, идут на выплату боевикам, за проход караванов по их территории.

Ранее о причастности американской разведки к торговле наркотиками заявлял и российский МИД.

Напомним, что АНБ США обвинило Москву в якобы сговоре с талибами, однако никаких доказательств представить не смогли.

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
Румыния
США
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