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Интерфакс-АВН

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

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Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стамбул. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкая армия приглашена в Ливию законными властями этой страны и продолжит поддерживать ливийский народ, цитирует в субботу Анатолийское агентство новостей слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Триполи.

Глава оборонного ведомства в сопровождении начальника генштаба вооруженных сил Турции Яшара Гюлера посетил судно ВМС Турции "Гиресун", где состоялась встреча с группой турецких военных при Командовании по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи.

Хулуси Акар и Яшар Гюлер прибыли в Ливию накануне. Этот визит преследует цель изучить выполнение заключенного в конце прошлого года соглашения Турции и признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

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